Grundwehrdiener stahl Gewehr und Munition

Wegen des Diebstahls eines Sturmgewehres 77 und der dazugehörigen Magazine im Gesamtwert von rund 600 Euro ein 24-jähriger Mann in Wiener Neustadt vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte im Februar als Grundwehrdiener in der Kaserne in Großmittel mit einem gefundenen Schlüssel die Waffe plus Munition aus einem Kasernenspind gestohlen.

Jetzt saß der junge Mann wegen Einbruchsdiebstahls und einem Verstoß gegen das Waffengesetz auf der Anklagebank. Bei der Verhandlung zeigte sich der junge Mann sehr zerknirscht und wortkarg und gab zu, dass das „eine dumme Idee“ war. Er bekannte sich gleich zu Beginn der Verhandlung „schuldig“ und gab an, dass er „alles zur Aufklärung beigetragen und alles sofort zurück gegeben“ hat. „Es tut mir sehr leid!“. Der junge Mann wurde (nicht rechtskräftig) zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt.

