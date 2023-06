Starke Regenfälle: Feuerwehren im Burgenland im Einsatz

Einsatz für die Feuerwehren Markt Piesting, Wöllersdorf, Steinabrückl und Brunn/Schneebergbahn am Mittwoch im Burgenland. Bedingt durch die starken Regenfälle mussten sie nach Neusiedl am See ausrücken. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge mit zwei Anhängern und 26 Mann im Einsatz. Vor Ort angekommen, wurden die örtlichen Einsatzkräfte mit der Großpumpenanlage dabei unterstützt, die angefallenen Wassermassen im Bereich der Hundefreilaufzone aus dem Parndorf-Bach über die Bahngleise in den Schilfgürtel des Neusiedlersees zu pumpen. Am Donnerstag konnte der Einsatz beendet werden.