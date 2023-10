Helfer für die Reinigung der Wiener Neustädter Stolpersteine gesucht

Für die Stolpersteine-Aktionswoche von 3. bis 10. November, im Gedenken an die Pogromnacht von 9. auf 10. November 1938, bittet die SPÖ-Sektion Mitte wieder um Mithilfe bei der Reinigung der Stolpersteine, die im ganzen Stadtgebiet an die Wohnorte vertriebener, verschleppter oder getöteter Juden hinweisen. Stadtrat Norbert Horvath: „Die Pflege des Gedenkens an die Opfer der Verbrechen des Nationalsozialismus ist Teil einer demokratischen Erinnerungskultur und Bildungsarbeit.“ Die Reinigung der Stolpersteine im Sektionsgebiet in der Woche vor der Pogromnacht sei ihr Beitrag zur Gedenkarbeit in Wiener Neustadt und zur Erinnerung an die Zerbrechlichkeit von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit.

Bereits seit 2021 reinigt die SPÖ-Sektion Mitte flächendeckend die Stolpersteine in ihrem Sektionsgebiet und hat 2022 über Parteigrenzen hinweg aufgerufen mitzumachen. „Mit der Hilfe engagierter Mitbürger ist es dann gelungen, alle Stolpersteine in Wiener Neustadt zu reinigen und gemeinsam ein Zeichen zu setzen“, so Horvath weiter. Interessierte können sich bitte unter office@spwn.at melden.

Die Liste, der in Wiener Neustadt verlegten Stolpersteine und alle Infos zu dem Projekt finden sich auf stolpersteine-wienerneustadt.at.