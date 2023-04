Wiener Neustädter Stadion versorgt „Aqua Nova“ künftig mit Sonnenstrom

Der Wiener Neustädter Gemeinderat gab am Montag der EVN den Zuschlag für die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage am Dach des Neustädter Stadions. Ab dem ersten Quartal 2024 soll die Anlage in Betrieb sein, rund 340.000 Kilowattstunden pro Jahr liefern (mit 800 Modulen auf 2.000 Quadratmetern) und so rund 20 Prozent des Strombedarfs der benachbarten „Aqua Nova“ abdecken. Ähnlich wie bei der Anlage auf dem Dach der Hauptplatz-Garage in der Ungargasse wird es wieder ein Bürgerbeteiligungsmodell geben - Details sollen in den nächsten Wochen folgen.

„Angesichts instabiler und generell steigender Energiekosten ist es für die Stadt wichtig, weitere Maßnahmen zur langfristigen Stabilisierung bzw. Reduzierung des Energiebezugs und somit auch der Energiekosten zu ergreifen. Die neue Photovoltaik-Anlage ist aber auch untrennbar mit einem weiteren Schritt im Sinne unserer Klimawandelanpassungsstrategie und des Stadtentwicklungsplans STEP WN2030+ verbunden. Somit kombinieren wir die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz mit wirtschaftlichen Vorteilen. Das Stadion-Dach bietet sich für eine Photovoltaik-Anlage geradezu ideal an – diese Fläche kann perfekt genutzt werden. Dazu kommt durch das Bürgerbeteiligungsmodell auch eine starke Einbindung der Bevölkerung“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl und Umweltstadtrat Norbert Horvath.

EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz: „Wir bedanken uns für das Vertrauen der Stadt Wiener Neustadt, dieses zukunftsträchtige Projekt gemeinsam umzusetzen. Photovoltaik wird auch für die EVN als Stromversorger immer wichtiger und rückt in unserer täglichen Arbeit mehr und mehr in den Mittelpunkt. Es geht hier einerseits um die Ermöglichung kleiner, privater Anlagen auf den Hausdächern unserer Kundinnen und Kunden, andererseits aber eben auch um große Anlagen wie hier für die ‚Aqua Nova‘, wo es einen enormen Stromverbrauch gibt, der umweltgerecht vor Ort erzeugt werden kann. Wir freuen uns auf die Umsetzung!“

