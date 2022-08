Geteilte Meinung zu neuen Regeln im Bezirk Wr. Neustadt

Werbung

Mit Anfang August haben sich die Quarantäne-Regeln in Österreich maßgeblich für alle Lebensbereiche geändert. Denn Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, aber keine Symptome aufweisen, dürfen sich nahezu uneingeschränkt in der Öffentlichkeit aufhalten.

„Ich gebe meinen Mitarbeitern nichts vor. Wenn sie positiv und symptomlos sind, dann dürfen sie mit Maske arbeiten gehen“

Gastronom Jürgen Höfler

So auch am Arbeitsplatz. Einer, der diese Regelung begrüßt, ist der Gastronom Jürgen Höfler. „Ich gebe meinen Mitarbeitern nichts vor. Wenn sie positiv und symptomlos sind, dann dürfen sie mit Maske arbeiten gehen“, meint er gegenüber der NÖN. Die Wirtschaft habe bereits zu sehr unter den letzten Jahren gelitten.

Im Betrieb von Bezirkswirtesprecher Hans Fromwald wird je nach Situation entschieden, ob ein positiv getesteter Mitarbeiter bei der Arbeit erscheinen darf oder nicht.

Bezirkswirtesprecher Hans Fromwald. F Foto: oto Baldauf/zVG

„Es kommt ganz darauf an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einen Infizierten in die Küche stelle. Aber es gibt auch gewisse Tätigkeiten, wo man nicht mit anderen in Verbindung kommt. Warum sollte man dann nicht arbeiten gehen dürfen“, meint er. Und wie steht er zur Regelung, dass positive Gäste sein Lokal mit Maske betreten, aber nichts konsumieren dürfen? „Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Das wird aber auch nicht passieren, denn das tut sich keiner an“, ist er überzeugt.

„Ich mache da sicher kein Fass auf“

Etwas strenger ist man bei positiven Mitarbeitern in den Gastro-Lokalen von Bernd Brandstätter. Wenn hier bei jemandem das Virus nachgewiesen wurde – egal, ob mit oder ohne Symptome – heißt es für denjenigen Krankenstand. „Ich mache da sicher kein Fass auf“, so der Gastronom.

Steuerberater Gerhard Goldsteiner: „Positive machen Home-Office.“ Foto: NOEN

Positiv steht Steuerberater Gerhard Goldsteiner dem Kurs der Bundesregierung gegenüber. „Jetzt muss man auf die Eigenverantwortung setzen“, ist er überzeugt. Bei ihm in der Kanzlei sei Home-Office möglich. Wer positiv ist, soll daher zu Hause bleiben, aber: „Man muss damit leben lernen, denn so wie bisher, kann es auch nicht weitergehen.“

Im Magistrat Wiener Neustadt sei man laut Pressesprecher Thomas Iwanschitz drezeit von positiven Fällen verschont. Wenn jedoch einer auftreten sollte, dann werde man das weitere Vorgehen bei jedem einzeln beraten.

