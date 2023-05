Erste Wiener Neustädter Pride Parade findet am 9. Juni statt

Unter dem Motto „Gemeinsam für Diversität“ findet am Freitag, 9. Juni, die erste Wiener Neustädter Pride Parade statt. „Wir möchten Sichtbarkeit und Sicherheit für alle in der Community schaffen, egal ob Homosexuell, Bi oder Trans. Denn wir sind Teil der Gesellschaft in Wiener Neustadt, und prägen somit auch das Gesellschaftsbild unserer Stadt", so Annika Schön, Mitgründerin des Vereins "QWN - Queeres Neustadt", der die Pride Parade veranstaltet.

Die Demo steht im Zeichen der Vielfältigkeit, Liebe und Toleranz und soll mehr Sichtbarkeit und Sicherheit für die queere Community in der Stadt bringen, so die Veranstalter.

Treffpunkt ist bei den Kasematten in der Beethoven Allee. Ab 17 Uhr führt der Umzug durch die Innenstadt zum Bürgermeistergarten. „Zwischendurch wird es ein bunt gemischtes Programm geben, anschließend in lokalen Bars eine Zufluchts- und Feiermöglichkeit“, heißt es vom Verein.

Im Rahmen der Wiener Neustädter Pride Parade will man auch Drag-Künstlern eine Bühne geben: „Drag-Veranstaltungen wurden in den letzten Monaten heiß diskutiert“, so die Organisatoren: „Nicht selten gingen die Debatten rund um das Thema mit Verständnislosigkeit oder Desinformation einher.“ Daher will man mit der Parade in der Stadt den Fokus der Debatte wieder auf Drag als Kunstform richten.

