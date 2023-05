Bike-Box braucht einen neuen Standort in Wiener Neustadt

Es ist ein Angebot, das sowohl Touristen als auch Neustädter gerne in Anspruch nehmen: Bei der „iBike-Box“ vor dem Hilton Garden Inn kann man bequem E-Bikes ausborgen, die man vorher unkompliziert online reserviert hat. Service und Leihhelme sind im Preis schon inbegriffen.

Nach knapp zwei Jahren – die Box wurde im Juni 2021 präsentiert – wird das Service in Kooperation mit dem Hilton Garden Inn im Mai nun eingestellt. „Es wäre schade, wenn das Angebot gänzlich aus der Stadt verschwinden würde“, sagt ein passionierter Radler im Gespräch mit der NÖN: „In der Region gibt es kein vergleichbares Angebot, wo man sich so flexibel zum Beispiel auch ein E-Mountainbike ausborgen kann. Da müsste man künftig in andere Bezirke oder bis nach Wien fahren.“

Seitens der Stadt ist man nun bemüht, einen neuen Platz für die Box zu finden, wie es gegenüber der NÖN aus dem Rathaus heißt: „Wir sind aktuell auf der Suche nach einem Ersatz-Standort.“

Ein Umstand, der die Standort-Suche nicht leichter macht, ist, dass die Boxen nicht vollautomatisch funktionieren und somit auch am Wochenende jemand vor Ort sein muss, der die Räder übernimmt – weswegen die Standorte der „iBike-Boxen“ auch in anderen Städten meist in Kooperation mit Hotels geführt werden, wo die Rezeptionen ohnehin praktisch rund um die Uhr besetzt sind.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.