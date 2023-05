Räder selbst reparieren im „RadReparaturCafé“ in Wiener Neustadt

Gemeinsam mit den Radgeschäften Alvocycle und Ungerböck lädt die Radlobby Wiener Neustadt, unterstützt von der KEM Reparaturinitative der Stadt Wiener Neustadt, auch heuer wieder drei Mal zu den beliebten „RadReparaturCafés“.

Die Termine (jeweils ab 17:30 Uhr):

Montag, 8.Mai – vor Fahrradgeschäft Alvocycle, Neunkirchner Straße 26

Montag, 5. Juni - vor Fahrradgeschäft Alvocycle, Neunkirchner Straße 26

Montag, 4. September - vor Fahrradgeschäft Ungerböck, Pottendorfer Straße 3

Beim „RadReparaturCafé“ geht es darum, etwas vom Profi zu lernen und dann am eigenen Rad anzuwenden. Die ehrenamtlichen Amateurschrauberinnen und Amateurschrauber der Radlobby und die Profis von den Radgeschäften stehen mit Rat und Tat zur Seite, wenn das Fahrrad gemeinsam wieder in Schuß gebracht wird.

Dabei wird auch vermittelt, welche Reparaturen in Eigenregie sinnvoll sein können und womit man sich eher an eine professionelle Fahrrad-Werkstatt wenden sollte. Wer sich bereits für das emissionsfreie Fortbewegungsmittel Fahrrad entschieden hat, der soll auch die Möglichkeit bekommen, es selbst in Stand zu halten.

So wird der Drahtesel zu einem langlebigen, treuen Wegbegleiter. Werkzeug und Reparaturständer sind vor Ort und eventuell nötige Ersatzteile können entweder selbst mitgebracht oder zum Radlobby-Mitglieder-Vorteilspreis erworben werden.

