Mitarbeiter der Stadt Wiener Neustadt kamen mit dem Rad zur Arbeit

Die Mitarbeiter wurden am Montagmorgen persönlich vor dem Rathaus begrüßt und bekamen Äpfel sowie Kipferl als Stärkung. Bürgermeister Klaus Schneeberger ging selbst mit gutem Beispiel voran und kam ebenfalls mit dem Rad zur Arbeit. Die weiteste Anreise nahm Magistratsdirektor Markus Biffl auf sich, der aus Kirchberg am Wechsel mit dem Rad nach Wiener Neustadt gefahren ist.

"Klima- und Umweltschutz sind wichtige Bausteine, wenn es darum geht, die Zukunft unserer Stadt zu gestalten. Als einer der Schlüsselfaktoren gilt die Mobilitätswende. Als Stadt haben wir es uns daher zum Ziel gemacht, den Anteil des öffentlichen Verkehrs, des Radverkehrs und des Zu-Fuß-Gehens auf insgesamt 50 Prozent zu erhöhen. Der Radverkehrsanteil soll dabei bis zu 20 Prozent einnehmen. Durch die geografischen Voraussetzungen mit der flachen Topografie und den sternförmigen Zufahrtsmöglichkeiten zum Zentrum – also auch zu vielen Arbeitsplätzen – ist Wiener Neustadt ideal zum Radfahren geeignet. Um auf die Vorzüge des Radfahrens in unserer Stadt aufmerksam zu machen und um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren, öfter mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, habe ich zum 'MitarbeiterInnenRADtag' aufgerufen. Ich bedanke mich bei allen, die der Einladung gefolgt sind, und freue mich über das gemeinsam gesetzte Zeichen für den Umweltschutz", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

