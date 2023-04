Radler-Herzen schlagen im Bezirk Wiener Neustadt höher

Piestingtal-Radweg

Der 78 Kilometer lange Radweg führt von Sollenau nach Rohr im Gebirge beziehungsweise Markt Piesting im Bezirk Wiener Neustadt-Land. Auf der asphaltierten Strecke begleiten Radfahrer stets den Fluss Piesting und queren ihn mehrfach auf Holzbrücken.

Länge: 78,42 Kilometer

Tour: Sollenau bis Rohr im Gebirge bzw. Markt Piesting

Aufstieg: 930 hm

Abstieg: 384 hm

Dauer: 6 Stunden

Niedrigster Punkt: 261 m

Höchster Punkt: 778 m

EuroVelo 9

Der EuroVelo 9 verbindet die Ostsee mit der Adria. Ein 55 Kilometer langes Teilstück führt durch die Wiener Alpen. Ausgangspunkt ist Wiener Neustadt, sanft ansteigend geht es durch das Pittental und die Bucklige Welt bis ins Wechselland. Vom EuroVelo 9 zweigen alle weiteren Radwege der Region ab.

Länge: 55,46 Kilometer

Tour: Wiener Neustadt bis Mönichkirchen

Aufstieg: 794 hm

Abstieg: 113 hm

Dauer: 3:40 Stunden

Niedrigster Punkt: 267 m

Höchster Punkt: 957 m

Schwarzatal-Radroute

Von der Ebene des Steinfelds bei Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt-Land) führt die 40 Kilometer lange Strecke durch Föhrenwälder und an der Schwarza entlang bis in die alpine Region am Fuße der Rax. Die Tour führt auch an der Semmeringeisenbahn vorbei sowie durch die Bezirkshauptstadt Neunkirchen.

Länge: 39,31 Kilometer

Tour: Lanzenkirchen bis Reichenau an der Rax

Aufstieg: 185 hm

Abstieg: --

Dauer: 2:46 Stunden

Niedrigster Punkt: 298 m

Höchster Punkt: 484 m

Zöbernbach-Radweg

Der 27 Kilometer lange Radweg schlängelt sich entlang des Zöbernbaches und am schattigen Waldbrand von Kirchschlag bis Aspang. Am Weg liegen die Wehrkirchen von Kirchschlag, Bad Schönau und Krumbach. Auch das Museumsdorf in Krumbach kann besucht werden.

Länge: 27,54 Kilometer

Tour: Kirchschlag in der Buckligen Welt bis Aspang Markt

Aufstieg: 354 hm

Abstieg: 273 hm

Dauer: 1:40 Stunden

Niedrigster Punkt: 416 m

Höchster Punkt: 770 m