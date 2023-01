Wr. Neustadt: Nextbike-Netz wird ausgebaut

Rund eine halbe Million Euro soll in diesem Jahr in die Rad-Infrastruktur bzw. Planungen dafür investiert werden. Wiener Neustadt habe aufgrund seiner Größe und flachen Ausprägung beste Voraussetzungen für das Radfahren, sagt Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl (ÖVP): „Diese verstärken wir seit vielen Jahren mit jährlichen Maßnahmenpaketen zur Förderung des Radverkehrs. Die Arbeiten am Stadtentwicklungsplan haben uns in diesen Initiativen noch weiter bestärkt.“

„Radfahren ist gut für die Menschen und für die Umwelt.“

Neben neuen Radwegen, der Sanierung bestehender sowie neuen Markierungen (siehe Box), ist für 2023 ein Ausbau des Nextbike-Netzes geplant: Bei der Aqua Nova, beim Akademiebad und am Achtersee sollen heuer neue Stationen errichtet werden. Acht neue Stationen sollen es in den nächsten vier Jahren sein. Das Land übernimmt künftig eine halbe Stunde – zusätzlich zu jenen 30 Minuten, die die Stadt schon bisher bezahlt hat. Für Umweltstadtrat Norbert Horvath (SPÖ) ist das ein „großer Schritt: Damit kann man künftig mit einem Nextbike, das ich mir mit vielen anderen Menschen teile, jeden Punkt in Wiener Neustadt erreichen, ohne dass es etwas kostet.“ Aus umweltpolitischer Sicht führe „kein Weg an der Förderung des Radverkehrs vorbei“, so Horvath: „Radfahren ist gut für die Menschen und für die Umwelt.“

In Angriff genommen werden heuer auch Planungen, die teils weit in die Zukunft reichen: In der Kollonitschgasse soll nach Abschluss der aktuellen Bauarbeiten ebenso ein neuer Radweg errichtet werden wie in der Fischauer Gasse zwischen Zehnergürtel und Grazer Straße. Beide Projekte sollen ab 2025 in Angriff genommen werden. Geplant wird auch ein Lückenschluss in der Neunkirchner Straße (nahe Metro) und in der B26/Puchberger Straße, wo mit einer Querungsmöglichkeit über die Südautobahn eine Verbindung nach Weikersdorf geschaffen werden soll.

„Wir hätten uns allerdings ein ambitionierteres Vorgehen gewünscht, um den Radboom zu nutzen und die Ziele des Stadtenwicklungsplans zu erreichen.“

Friedrich Krajnik

Auch die Planung für die Ungargasse wird gestartet – hier soll eine neue Radverbindung entstehen, nachdem die geplante Ostumfahrung gebaut und die Grazer Straße zum „Boulevard“ geworden ist.

Die Radlobby „sieht durchaus positive Ansätze, wie Markierung von Sharrows, Belagseinfärbungen oder die Vorplanung von Radwegen in kritischen Straßenzügen und die Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung“, so Sprecher Friedrich Krajnik: „Wir hätten uns allerdings ein ambitionierteres Vorgehen gewünscht, um den Radboom zu nutzen und die Ziele des Stadtenwicklungsplans zu erreichen.“

