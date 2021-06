Was in der Buckligen Welt schon im Vorfeld der Generalversammlung der Raiffeisen Regionalbank Wiener Neustadt beschlossen wurde, ist seit Donnerstag unter Dach und Fach: Die Raiffeisen-Regionalbank Wiesmath-Hochwolkersdorf fusioniert mit jener in Wiener Neustadt. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht und im Vorfeld viele Gespräche geführt“, betont Wiener Neustadts Obmann Erich Hütthaler.

Durch die Verschmelzung entstehe eine zukunftsfähigere, starke und auch weiterhin sehr kundennahe Genossenschaftsbank, heißt es seitens Raiffeisen. Für die Kunden werde sich nur wenig ändern, betonte man bei der Generalversammlung in der Fachhochschule. So bleiben etwa die Filialen (15 bei der Regionalbank Wiener Neustadt, zwei bei der Regionalbank Wiesmath-Hochwolkersdorf) bestehen, auch die Anzahl der Mitarbeiter bleibt gleich.

Bei der Generalversammlung blickte die Bank-Spitze auch auf das letzte Jahr zurück, die natürlich von der Pandemie gezeichnet war. „Gott sei Dank hatten wir nur wenige Corona-Fälle bei unseren Mitarbeitern und wenn, dann mit leichtem Verlauf“, so Direktor Reinhold Soleder. Die Zahl der Kunden stieg bei der Raiffeisen Regionalbank Wiener Neustadt von 27.293 (2019) auf 27.996 (2020), das operative Betriebsergebnis konnte von 4,15 Millionen Euro auf 4,31 Millionen Euro gesteigert werden. „Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen sind wir mit den Entwicklungen absolut zufrieden“, betont die Banken-Spitze.