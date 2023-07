Peter Turrinis „Es muss geschieden sein“ feiert Premiere in Gutenstein

Es ist eine besondere Spielzeit, die heute, Donnerstag, startet: Steht doch mit „Es muss geschieden sein“ die Weltpremiere eines Stücks von Peter Turrini auf dem Programm.

Turrinis Stück spielt im Jahr 1848. Während draußen die Revolution tobt, wird in einem kleinen Wiener Theater Ferdinand Raimunds Stück „Der Bauer als Millionär“ geprobt. Die Theaterleute sind hin- und hergerissen zwischen der Ausübung ihrer Kunst und den aufwühlenden Ereignissen, die sich in ihrer Stadt abspielen. Ein revolutionärer Student versteckt sich im Theater. Eine junge Schauspielerin versucht ihm das Theater beizubringen, er will ihr die Revolution erklären – und schon bald überschlagen sich die Ereignisse...

Günter Franzmeier Foto: Joachim Kern

In der Hauptrolle ist Günter Franzmeier zu sehen, der 2014 den Fortunatus Wurzel in Raimunds „Der Bauer als Millionär spielte“ und nun nach Gutenstein zurückkehrt. Er übernimmt die Rolle des Erzählers, der wiederum in einige weitere Rollen schlüpft.

Foto: Joachim Kern

Alexander Strobele gibt den Nepomuk Ludel, der in Turrinis Stück den Fortunatus Wurzel spielt. Susanna Wiegand ist die Schauspielerin Katharina Glück, die trotz privater Schwierigkeiten ihr Glück im Theater findet. Regie führt Stephanie Mohr.

Gespielt wird bis 6. August jeweils Donnerstag bis Sonntag. Alle Informationen und Tickets unter www.raimundspiele.at