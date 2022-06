„Theater-Erlebnis für alle Sinne“ in Gutenstein

Werbung

Die Proben haben begonnen: Zunächst laufen die Vorbereitungen für Ferdinand Raimunds „Die gefesselte Phantasie“ in der Zacherlfabrik in Wien, ehe das Team der Raimundspiele ins Theaterzelt nach Gutenstein übersiedelt.

Ausnahmekünstler Achim Freyer hat Regie, Bühnen- und Kostümbild, die Neugestaltung des Theaterzelts und die künstlerische Begleitung der Raimundspiele in diesem Jahr übernommen. Gemeinsam mit Intendant Johannes Krisch verspricht er ein „Theater-Erlebnis für alle Sinne“. Freyer verleiht Raimunds Stück bunte, mit Emotionen gespickte Charakterzüge und nutzt Video- und Lichtelemente für das Schauspiel.

Musikalisch zeichnet der Komponist, Musiker und Wienerlied-Interpret Tommy Hojsa verantwortlich. Auf der Bühne wird Kammerschauspieler Krisch u.a. von Larissa Fuchs und Tobias Reinthaller vom Theater in der Josefstadt unterstützt. Publikumsliebling Edu Wildner, den Zusehern in Gutenstein aus vergangenen Produktionen der Raimundspiele bekannt, ist ebenfalls wieder mit dabei.

Michaela Klamminger und Johannes Seilern, ebenfalls aus dem Theater in der Josefstadt, und Stimmwunder Tini Kainrath komplettieren das Ensemble.

Gespielt wird von 13. Juli bis 7. August.

Tickets und Infos: www.raimundspiele.at

