Das wird ein Pflicht-Termin für Rapid-Fans: "Fußballgott" Steffen Hofmann wird am Freitag (8. März) ins Cafe Bernhart am Hauptplatz kommen. Dort wird er John Herzog im Rahmen des neuen Formats "Talk On Fire" Rede und Antwort stehen. Gesprochen wird über Sportliches und Berufliches - ab 16 Uhr geht es los.

Die NÖN verlost dazu eine Flasche Sekt: Einfach ein Mail an Redaktion.neustadt@noen.at mit dem Kennwort "Talk On Fire" schicken.