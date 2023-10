Neue Pächter für „Das Mizi's“ in Matzendorf-Hölles

Sabrina Nigmann und Benjamin Sazovsky führen seit fast drei Jahren „Das Mizi's“ im Gemeindezentrum. Was viele nicht wissen ist, dass sie nebenbei noch zwei weitere Lokale betreiben. Aufgrund von Personalproblemen ist die Arbeit für die Beiden aber nicht mehr bewältigbar. „Es gibt zu wenig Personal und wir sind alleine mit den drei Lokalen einfach überfordert“, sagt Nigmann. Deshalb entschlossen sie sich zur Kündigung des Pachtvertrages. Und so hatte „Das Mizi's“ am 1. Oktober das letzte Mal für seine Gäste geöffnet. „Wir haben es sehr gerne gemacht und haben uns daher schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden“, so Nigmann.

Doch bevor Nigmann und Sazovsky das Lokal verließen, stellten sie in Zusammenarbeit mit der Gemeinde sicher, dass es von neuen Pächtern weitergeführt werden würde. Mit Melanie und Judith Silhavy wurden sie prompt fündig. Die beiden jungen Damen eröffnen „Das Mizi's“, der Name bleibt weiterhin bestehen, wieder am 18. Oktober. Die große Eröffnungsfeier ist für den 11. November um 11.11 Uhr geplant.

„Es ist schon immer unser Traum gewesen ein eigenes Lokal zu führen“, sagt Melanie. Sie und ihre Schwägerin Judith haben bisher immer in der Gastronomie gearbeitet und bringen daher viel Erfahrung mit. Am Konzept vom Mizis wollen sie nicht viel verändern. Es soll aber ihre eigene Handschrift tragen. So soll künftig auf der bestehenden Speisekarte noch ein Wiener Frühstück und ein Bauernfrühstück angeboten werden. „Wir wollen mit unserem Angebot vor allem auf die Einheimischen eingehen, und dass sich Jung und Alt gleichermaßen bei uns wohlfühlen“, sagt Melanie. Die Silhavys sind beide aus der Gemeinde und kennen alle Gemeindebürger. „Wir haben deshalb gute Chancen, dass es unseren Gästen gefallen wird.“ Unterstützung erhalten die 32-jährige Melanie und die 44-jährige Judith von der Gemeinde. Denn bei zukünftigen Veranstaltungen wird „Das Mizi's“ die Gäste verköstigen.

ÖVP-Bürgermeister Franz Stiegler ist froh, dass sich so rasch Nachfolgerinnen gefunden haben. „Wir haben viel Zeit investiert, damit die Übernahme reibungslos verlaufen kann“, sagt dieser. Die Gemeinde werde die beiden Damen unterstützen und mithelfen einen Treffpunkt für Jung und Alt zu schaffen. Stiegler könne sich gut einen Jugendtreff, einen Ort für Frühshoppen und zum Kartenspielen vorstellen: „So kann unser Dorfplatz wiederbelebt werden und gleichzeitig ein Ort für Genießer und Kontaktfreudige sein.“ Ein passendes Konzept soll mit den neuen Pächterinnen erarbeitet werden.

Ab 18. Oktober gibt es neue Öffnungszeiten. Von Mittwoch bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr und am Freitag bis 21 Uhr bewirten Melanie und Judith Silhavy ihre Gäste.