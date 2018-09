Die Premiere des Red Bull Air Race in Wiener Neustadt erfüllte am Samstag alle Erwartungen.

Das actionreiche Qualifying galt als Vorbote für ein spannendes Rennen am Sonntag. Der Japaner Yoshihide Muroya kaufte den Favoriten mit seinem Quali-Sieg überraschend den Schneid ab. Matthias Dolderer (GER) profilierte sich mit Rang zwei und Martin Sonka (CZE) setzte als Dritter ein deutliches Ausrufezeichen im WM-Kampf mit Michael Goulian (USA, 6.). 15.000 Fans durften sich bereits am Samstag über ein spektakuläres Rahmenprogramm am Boden und in der Luft freuen. Tickets für den Showdown am Renn-Sonntag gibt es unter www.redbullairrace.com oder vor Ort an den Tageskassen!