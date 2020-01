Insgesamt 324 Seiten dick ist das Regierungsprogramm der Türkis-Grünen-Regierung, die gestern, Dienstag, angelobt wurde. Nach langen Sondierungs- und Koalitionsgesprächen haben sich die Teams unter ÖVP-Chef Sebastian Kurz und seinem Grünen Gegenüber Werner Kogler schneller zusammengefunden, als sich manche gedacht hätten.

Die NÖN hat bei den Nationalratsabgeordneten und den Bezirksspitzen der Parteien nachgefragt, wie sich die geplanten Maßnahmen aus dem Regierungsprogramm auf die Region auswirken könnten.

„Klimaticket für zwei Bundesländer kostet dann 730 Euro pro Jahr, das bedeutet eine Ersparnis um mehrere hundert Euro.“ Grüne-Bezirksgeschäftsführer Michael Diller-Hnelozub.

Vor allem im Bildungsbereich wird die Schulstadt Wiener Neustadt vom Regierungsprogramm profitieren, ist ÖVP-Nationalratsabgeordneter und Vizebürgermeister Christian Stocker überzeugt: „Wesentlich ist, dass die Deutschförderklassen weiterhin bestehen bleiben. Das ist für unsere Schulen mit den bestehenden Herausforderungen wichtig. Sehr gut ist auch, dass es mehr Ferienbetreuung und Sommerunterricht geben wird.“

Gerade in Wiener Neustadt, wo es in vielen Schulen einen hohen Migrationsanteil gibt, wird die verbesserte Förderung Auswirkungen haben, meint Vize-Stadtchef Stocker. Auch bei den Grünen stoßen die Maßnahmen auf positive Resonanz: „Wiener Neustadt wird als Bildungsstadt gestärkt durch den Ausbau der Fachhochschulen, mehr Sozialarbeit an Schulen und eine Schwerpunktförderung für sogenannte Brennpunktschulen“, sagt Bezirksgeschäftsführer Michael Diller-Hnelozub.

Auf eine gezielte Förderung im Bildungsbereich hofft auch SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Vorderwinkler: „Wir haben in den Brennpunktschulen in der Stadt und im Bezirk hoffentlich eine Chance, eine der 100 Pilotschulen zu werden, um zusätzliche Ressourcen für unsere Schüler zu erhalten.“ Dem SPÖ-Bezirksvorsitzenden und Landtagsklubobmann Reinhard Hundsmüller fehlt es in mehreren Bereichen an einer konkreten Umsetzung der Maßnahmen – so auch bei den Deutschförderklassen, die laut Regierungsprogramm „mit einer laufenden wissenschaftlichen Begleitung und Evaluierung“ weiter bestehen sollen. Hundsmüller: „Wie soll diese laufende Evaluierung aussehen? Ein Projekt muss einmal eine bestimmte Zeit laufen, damit man aussagekräftige Ergebnisse bekommt.“

Viel Potenzial bei erneuerbaren Energien

Besonders einbringen können sich die Gemeinden im Bezirk im Bereich der erneuerbaren Energiequellen, meint ÖVP-Bezirksparteiobmann Franz Rennhofer: „Erneuerbare Energie ist bei uns ein großes Thema. Da hat sich auch in den vergangenen Jahren sehr viel getan.“

Durch die Stärkung der bäuerlichen Direktvermarktung sowie einer verpflichtenden Transparenz bei Lebensmittel- und Herkunftskennzeichnung sieht NÖ Landesbäuerin Irene Neumann-Hartberger – sie wird am Freitag als ÖVP-Nationalrätin angelobt – vor allem verbesserte Rahmenbedingungen für landwirtschaftliche Produkte. Außerdem werden die Steuer- und Abgabensenkungsmaßnahmen die Situation kleiner landwirtschaftlicher Betriebe verbessern, ist Neumann-Hartberger überzeugt: „Die Vielzahl der Maßnahmen bieten auch für unsere Region positive Zukunftsperspektiven, und das ist wichtig.“

Flugeinsatzstelle soll in die Stadt verlegt werden

Für ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Christian Stacherl sind die Vorhaben beim Thema Polizei und Sicherheit erfreulich. „Sehr positiv ist die Verlegung der Flugeinsatzstelle Wien-Meidling nach Wiener Neustadt auf das Gelände des EKO Cobra/DSE“, so Stacherl. Auswirkungen wird auch der „verstärkte Ausbau der Führungs- und Spezialausbildung der Exekutive und der Sicherheitsverwaltung am Standort in Wiener Neustadt haben“, meint der ÖVP-Bezirksgeschäftsführer.

Laut ÖVP-Vizebürgermeister Stocker wird Wiener Neustadt auch vom neuen Finanzausgleich profitieren. Bei diesem sollen Gemeinden aufgrund höherer finanzieller Erfordernisse, wie zum Beispiel der Siedlungsstruktur, mehr Mittel aus dem Finanzausgleich bekommen.

Beim Thema Klimaschutz und öffentlichem Verkehr sieht vor allem Grüne-Bezirksgeschäftsführer Diller-Hnelozub eine große Verbesserung für Wiener Neustadts Pendler nach Wien: „Der Umstieg vom Auto wird spürbar günstiger. Das Klimaticket für zwei Bundesländer kostet dann 730 Euro pro Jahr, das bedeutet eine Ersparnis um mehrere hundert Euro.“

Schnedlitz ortet neue Belastung für Autofahrer

An eine realistische Umsetzung des 1-2-3-Öffi-Tickets glaubt hingegen FPÖ-Nationalratsabgeordneter und Stadtrat Michael Schnedlitz nicht. Zeitgleich ortet er mit einer möglichen Einführung der CO2-Steuer 2022 Verschlechterungen für Neustadts Autofahrer: „Besonders beim Autofahren und Pendeln werden unsere Bürger die neuen Belastungen spüren.“

Für die ehemalige Nationalratsabgeordnete und Parteichefin der Grünen Wiener Neustadt Tanja Windbüchler-Souschill wird es hingegen auch abseits des Pendlerverkehrs Verbesserungen geben: „Es wird von der neuen Bundesregierung eine Fahrradoffensive geben sowie die Attraktivierung des Fußgängerverkehrs. Davon wird Wiener Neustadt enorm profitieren.“