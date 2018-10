Immer wieder gibt es Verunsicherung, was Wölfe, deren Vorkommen sowie Gefährlichkeit betrifft. Auch in der Region Schneebergland sind derzeit Spekulationen in Umlauf.

In Zweiersdorf wurde in der vergangenen Woche ein schrecklich zugerichteter Schafskadaver aufgefunden. Wie Baumeister Hermann Halbweis aus Maiersdorf berichtete, „deutete Einiges daraufhin, dass es auch ein Wolf gewesen sein könnte, der das Schaf getötet hatte.“

"Im Normalfall meiden Wölfe die Nähe zu Menschen"

Für derartige Fälle wurde ein bundesweit tätiger „Wolfsbeauftragter“ installiert. Es handelt sich dabei um den Spezialisten der Veterinärmedizinischen Universität Wien, Georg Rauer. Den verständigte Halbweis und noch am Donnerstagnachmittag nahm Rauer einen Lokalaugenschein sowie erste Untersuchungen vor. Dann die vorläufige Entwarnung: Es hat den Untersuchungen zufolge nicht den Anschein, als hätte „Meister Isegrim“ das Schaf gerissen.

„Im Normalfall meiden Wölfe die Nähe zu Menschen. Begegnungen sind entsprechend selten. Es ist natürlich jederzeit möglich, dass ein Wolf auftaucht, doch zeigt ein Blick in die Nachbarländer mit Wolfspopulationen, dass Zwischenfälle mit Wölfen sehr selten sind“, beruhigt der Wolfsbeauftragte Georg Rauer.

Er vermutet, dass entweder das Schaf nach seinem Tod durch Tierfraß verstümmelt oder durch einen Hund oder Fuchs derart zugerichtet wurde. Der Spezialist entnahm jedenfalls Proben, um diese biologisch untersuchen zu lassen.