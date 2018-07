Seit März läuft die Testphase der Onlineplattform „Greissler.plus“ (www.greissler.plus). Dort können regionale Produkte per Mausklick bestellt werden, diese werden dann an vier Abholstationen in der Region geliefert. Betrieben wird das Projekt derzeit von „Raum Region Mensch ZT GmbH“, dem FH Technikum Wien, der Leader Region NÖ Süd und „Opestra e.U.“. Nun ist die Testphase vorüber, andere Betreiber werden gesucht.

Die erste Zwischenbilanz: Bis jetzt gibt es zu wenig Kundenzugriffe auf die Plattform. Martina Sanz, Kleinregionsmanagerin Schneebergland, mutmaßt, dass die jetzigen Zahlungsmodalitäten Paypal und Kreditkarte abschreckend wirken, da viele auf dem Land lebende Menschen das System dahinter nicht kennen. „Wir arbeiten an einer weiteren Zahlungsmodalität mittels Direktüberweisung“, so Sanz. Norbert Mitteregger ist mit seinem Biohof in Bad Fischau-Brunn als Produzent auf der Plattform vertreten. Er ist skeptisch. Seiner Meinung nach „wird sich das Projekt im Sand verlaufen, wenn es niemand übernimmt“.

Dazu seien die Abholstationen für die Kunden zu weit entfernt. Als Vorschlag nennt Mitteregger einen Bus mit Kühlfunktion, der die Produzenten in der Region abfährt und die bestellten Waren zu den Abholstationen bringt. Martina Sanz hofft, dass sich bis Ende des Jahres jemand findet, der „Greissler.plus“ übernimmt. Sonst müsse man sich ein Betreibermodell überlegen. „Dann setze ich mich persönlich in einen Bus und verteile alles“, erklärt Sanz entschlossen.