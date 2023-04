Elfte Auflage für die „Hofjause“ im Bezirk Wiener Neustadt

Der niederösterreichische Bauernbund startet auch heuer seine traditionelle „Hofjause“. Sieben Betriebe aus dem Bezirk Wiener Neustadt werden in der Woche der „Hofjause“, die vom 24. April bis zum 1. Mai läuft, mitmachen.

"Früher war der 1. Mai Tag der Hofjause und es waren nur Heurigen dabei, sowohl die Dauer als auch die Betriebsanzahl wurden erweitert. Derzeit nehmen auch Direktvermarkter und Lebensmittelbetriebe teil", erläutert Bauernbundobmann Martin Preineder die Anpassung an Konsumentenwünsche. Die Vorbereitung auf den 1. Mai, der seit Beginn der Aktion vor elf Jahren auch als "kulinarischer Staatsfeiertag" umschrieben wird, kann durch eine kleine Tour durch den Bezirk optimal durchgeführt werden: „Regionalität und Qualität sind die herausragenden Eigenschaften der heimischen Bäuerinnen und Bauern. Die umfassende Betreuung jedes einzelnen Kunden sind wichtige Entscheidungskriterien für mündige Konsumenten. Mein Wunsch ist, dass diese vom Angebot der Hofjause Gebrauch machen und so eine kulinarische Reise durch den Bezirk antreten“, so Martin Preineder abschließend.

Folgende sieben Betriebe aus dem Bezirk Wiener Neustadt nehmen teil:

• Arkadenheuriger Müllner (Lichtenwörth)

• Fleischerfachgeschäft Steiner (Sollenau)

• Bio-Hofladen Fam. Mitteregger (Bad Fischau-Brunn)

• Petra Flechl (Bad Fischau-Brunn)

• Sandra Gaitzenauer (Wöllersdorf)

• Dorfladenbox Markt Piesting (Markt Piesting)

• Alles-Schwarz Genussladen + Mostheuriger (Bromberg)

