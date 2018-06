Über einen besonders erfolgreichen Jahrgang darf sich das BG Zehnergasse freuen: Alle vier Klassen haben sowohl die achte Schulstufe als auch die schriftlichen und knapp 250 mündlichen Klausuren ohne Fünfer bestanden. Nicht einmal bei den Vorwissenschaftlichen Arbeiten gab es eine schlechtere Note als ein Befriedigend.

Jene – wenigen – Maturanten, die zu einer Kompensationsprüfung antreten mussten, haben diese erfolgreich absolviert, im Herbst wird es demnach keine Nachprüfungen geben. „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Schüler und Lehrer“, erzählt Direktor Werner Schwarz sichtlich hocherfreut, „ich habe von keiner anderen Schule in Niederösterreich gehört, die einen derartigen Erfolg verzeichnen kann.“ Ausschlaggebend für diesen Triumph sei der „positive Spirit an der Schule“, so Schwarz. „Wir schaffen es, den Schülern Motivation, Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft mitzugeben. Derzeit gelingt uns hier eine Schule, wie ich es mir immer vorgestellt habe“, schildert Schwarz gerührt.

Verabschiedet wurden die Maturanten heuer von den Erstklässlern. „Als wir da alle auf der Bühne standen, kamen mir die Tränen“, erzählt der Schulleiter.