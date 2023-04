Vogelkäfig, Dosen und mehr: Wiener Neustädter Grüne sammelten Müll

Im Wäldchen hinter der Merkurcity haben die Grünen Wiener Neustadt und zahlreiche Freiwillige eine unfassbare Menge Müll angefunden. „Heuer waren so viele helfende Hände bei der Flurreinigung dabei, dass es uns gelungen ist, den größten Teil des Wäldchens von Müll zu befreien“, freut sich Stadtparteiobfrau Selina Prünster über so viele engagierte Menschen.

„Ofen, Vogelkäfig, massenweise Dosen und Flaschen, Decken, Schuhe, Geschirr, Mikrowelle - ein schauerliches Sammelsurium an Müll haben wir angefunden. Was besonders schön zu beobachten war, wie fleißig die Kinder mit dabei waren. Wir sehen das auch als eine Möglichkeit Kindern den sorgsamen Umgang mit der Natur näher zu bringen“, so Prünster.

