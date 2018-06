Das Besondere daran: Als „Reiseführer“ fungieren Stadt- und Gemeinderäte. Besonderes Schmankerl auch heuer wieder: Die erste Stadtrundfahrt mit Kulturstadtrat Franz Piribauer, MSc, findet mit dem Oldtimerbus des Verkehrsbetriebes statt.

Die Stadtrundfahrten

Die Stadtrundfahrten finden an sieben Samstagen im Juli und August ab 10 Uhr statt. Abfahrt ist bei der Bushaltestelle auf dem Hauptplatz hinter der Mariensäule. Getreu dem Motto „Welt in Bewegung“ führt die Rundfahrt quer durch die Stadt und widmet sich dabei neun Monate vor Start der Landesausstellung in Wiener Neustadt verstärkt den Schauplätzen und Projekten.

Die Hauptaustragungsorte werden ebenso gezeigt wie laufende Bauprojekte, historische Besonderheiten, aber auch Bildungseinrichtungen, Freizeitanlagen und vieles mehr. Die Stadtrundfahrten dauern etwa 1,5 Stunden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Termine und „Reiseführer“

7. Juli: Stadtrat Franz Piribauer, MSc – mit dem Oldtimerbus

14. Juli: Gemeinderat Wolfgang Haberler

21. Juli: Erster Vizebürgermeister Dr. Christian Stocker

28. Juli: Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz

4. August: Gemeinderätin Dr. Evamaria Sluka-Grabner

11. August: Stadtrat DI Franz Dinhobl

18. August: Stadtrat Philipp Gerstenmayer

Die Route im Detail