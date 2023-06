Schüler der Neustädter HAK/HAS legen Zukunftsgarten im Akademiepark an

Seit bald 30 Jahren unterrichtet Helga Zintl Katholische Religion und arbeitet mit ihren Klassen rund um das Thema Schöpfungsverantwortung. Bei einem Besuch in Ungarn lernte Zintl das Projekt eines österreichischen Landschaftsökologen kennen, der in seinem Garten Pflanzen aus aller Welt versammelt, die mit Hitze und Trockenheit zurecht kommen.

Nach dem Vorbild im Nachbarland entsteht nun auch in Wiener Neustadt ein „Zukunftsgarten“ im Akademiepark, an dem seit Herbst in Zusammenarbeit mit der Stadt gewerkt wird. Die vielfältige Flora in den steinigen Beeten ist auf den Klimawandel abgestimmt und soll trotz Hitze und Trockenheit blühen. Derzeit gibt es rund 150 Exemplare von 54 verschiedenen Pflanzenarten, darunter sind seltene Heilpflanzen wie Heilwurz und Wermut ebenso wie Exoten wie Wüstensalbei und Yucca rostrata. Es gibt zwei Beete, die jeweils eine Klimazone abdecken: Mitteleuropa und die Wüste.

Foto: zVg

„Ich finde es super, dass wir auch wirklich etws tun können“, sagt Schülerin Celine, die von Beginn an dabei ist: „Alle Schüler haben freiwillig zusammengearbeitet, alle wurden einbezogen, um das Projekt zu ermöglichen.“ Gemeinsam mit ihrer Schulkollegin Katharina hat Celine eine Spendenaktion an der Schule durchgeführt, um Geld für die Pflanzen zu sammeln. So kamen mehrere hundert Euro zusammen.

Im vergangenen Oktober unternahm Helga Zintl mit den Religionsgruppen mehrerer Klassen eine Exkursion zum Gartenprojekt in Nyárliget. Die und Schüler wurden und werden von der Planung bis zur Durchführung und laufenden gärtnerischen Betreuung eingebunden. Dafür wird das Projekt an der Schule fächerübergreifend in Angriff genommen: Beispielsweise wurde in den kaufmännischen Fächern die budgetäre Planung für den Garten erarbeitet. Von der Kostenrechnung bis hin zum Einholen von Angeboten arbeiteten Lehrkräfte und Schüler mit.

Foto: zVg

Pädagogen des Fachs Naturwissenschaften unterstützen bei allen pflanzenkundlichen Themen: Irene Paar unterrichtet Naturwissenschaften an der HAK/HAS Wiener Neustadt und ist auch beim Einsetzen der Pflanzen dabei. Sie vermittelt ihren Schülern im Rahmen der Arbeit am Zukunftsgarten Detailwissen zu den einzelnen Arten, die angepflanzt werden.

Die Mitarbeit am Zukunftsgarten erfolgt in großen Teilen abseits des Unterrichts, also freiwillig und in der Freizeit der Schüler. Nur ein Teil der Projektarbeit wird im Rahmen des schulischen Unterrichts durchgeführt. Das zeigt die große Unterstützung durch die gesamte Schulgemeinschaft. So hat sich etwa auch der Elternverein für den Zukunftsgarten engagiert.