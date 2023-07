Workshop zur Aufwärmphase für Dorferneuerung in Bad Erlach

Für den großen Dorferneuerungsprozess, der mit Beginn 2024 starten soll, wurden mit einem Vorbereitungsworkshop in Kooperation mit dem Land Niederösterreich bereits die Weichen gestellt. „Im Jänner 2024 beginnt für unsere Gemeinde die aktive Phase, in der für vier Jahre Projekte eingereicht und umgesetzt werden können. Es ist ein Prozess, in dem sich Bürger einbringen und ihre Ideen zum Auftrag für meine Arbeit waren“, blickt ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger glücklich auf das kommende Jahr.