Falstaff: Neustädter Innenstadt bietet das beste Streetfood im Land

Zum dritten Mal ist der „Falstaff Streetfood Guide“ erschienen. Unter dem Motto „Genuss im Vorbeigehen“ wurden die beisten „Streetfood-Joints“ im ganzen Land ausgezeichnet. Insgesamt wurden 543 Betriebe bewertet, 357 davon in Wien.

Was bei der Niederösterreich-Wertung sofort heraussticht: Die Wiener Neustädter Dominanz. Neun der 25 von den Testern am besten bewerteten Gastro-Betriebe haben ihren Standort in der „Allzeit Getreuen“ - und zwar, mit Ausnahme von „Pinto Thai Imbiss“ neben der Fachhochschule, in den Neustädter Innenstadt.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, sagen Patricia und Wolfgang Wilczek im Gespräch mit der NÖN. Die Würstlboutique wurde - wie schon 2021 - mit drei Blumen ausgezeichnet: „Eine super Sache - vor allem, weil es eine Auszeichnung von echten Testern ist.“

Die Bewertungen im Detail

Papa's Kitchen (Marienmarkt) - 92 Punkte = 3 Blumen: »Eat good, feel good!« Mit diesem Motto und natürlich mit dem vegetarischen Speisenangebot konnten schon viele Preise eingeheimst werden. Täglich wechselnde, gesunde Mittagmenüs oder die bunten Bowls lassen sich hervorragend mit dem »Smoothie des Tages« ergänzen.

Rakthai (Kollonitschgasse) - 92 Punkte = 3 Blumen: Authentische thailändische Küche mit einer einzigartigen Mischung aus süßen, sauren, salzigen und scharfen Geschmacksrichtungen. Die Zutaten sind allesamt frisch und die Gerichte werden mit Liebe zum Detail zubereitet. Wer es noch nicht weiß: Vorsicht scharf!

Murli's Streetfood (FuZo Herzog Leopold Straße) - 92 Punkte = 3 Blumen: Bowls, Wraps und Pitataschen nach dem Baukastenprinzip. Die Kombinationsmöglichkeiten – mit oder ohne Fleisch, diversen Gemüseangeboten, Saucen und Co. – sind unzählbar und jedes Mal einzigartig. Grandios ist die Auswahl an unterschiedlichem Hummus!

Ono Poké Bowls (FuZo Herzog Leopold Straße) - 91 Punkte = 3 Blumen: Die Poke Bowls sind vielfältig, gesund und farbenprächtig. Zur Wahl stehen All-time Favourites mit Lachs, Thunfisch und Co. – oder man stellt sich eine eigene Bowl mit den frischen Zutaten zusammen. Dazu empfehlen wir einen der ausgefallenen Bubble Teas.

Würstl Boutique Wilczek (Marienmarkt) - 90 Punkte = 3 Blumen: Am Marienmarkt stehen Wolfgang Wilczek und seine Frau persönlich hinter dem Grill. Man kennt Wilczek und schätzt die Qualität seiner Produkte. Wurstspezialitäten, knusprige Langos und original Pferdeleberkässemmeln – das ist echtes Würstelstand-Feeling pur!

Pinto Thai Imbiss (Prof.-Dr.-Stephan-Koren-Straße) - 90 Punkte = 3 Blumen: Obwohl am Stadtrand gelegen, ist das Lokal immer gut besucht! Freunde der Thai-Küche nehmen den Weg gerne auf sich, denn die frisch zubereiteten, authentischen Speisen sind es wert! Große Speisekarte und wechselnde Tagesteller. Der Papayasalat schmeckt wie im Urlaub!

Noodle sushi Profi (FuZo Herzog Leopold Straße) - 89 Punkte = 2 Blumen: Asia Streetfood in a Box, to stay or to take away! Die verschieden gefüllten Nudel- und Reisboxen eignen sich wunderbar für die Mittagspause. Aber Achtung: Hier kann es schon mal zu längeren Wartezeiten kommen. Auch die frischen Ramen-Suppen sind heiß und begehrt!

Taki Noodles (FuZo Herzog Leopold Straße) - 88 Punkte = 2 Blumen: Praktische Take-away-Nudelboxen und Sushi-Spezialitäten. Diese sind vor allem bei den Schülern in der Mittagspause sehr beliebt. Beim Zubereiten der Speisen kann man dem Meisterkoch über die Schulter schauen und sich bereits Appetit holen.

Taki Rice (Marienmarkt) - 87 Punkte = 2 Blumen: Zur Mittagszeit stehen die Leute Schlange, um eine der leckeren Reis- oder Bentoboxen zu ergattern. Die Auswahl ist groß, das Service ist schnell, und wer etwas Zeit hat, sollte sie gleich am Hauptplatz genießen. Alles wird frisch und vor Ort zubereitet.