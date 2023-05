Schubert-Denkmal in Schwarzenbach wird wieder auf Hochglanz gebracht

Das Schubert-Denkmal gegenüber vom Cafe Restaurant Mößner in Schwarzenbach wird zur Zeit wieder auf Hochglanz gebracht. Es soll am „Wassertag“ neu gesegnet werden. An diesem Tag findet bei dem unweit des Denkmals befindlichen „Wasserkreuz“ eine Gedenkmesse anlässlich des verheerenden Hochwassers am 5. und 6. Juni 1895 statt. Anschließend wird dann auch gleich das Schubert-Denkmal gesegnet.

Über die Entstehung des Denkmals hat sich die Obfrau des Seniorenbundes, Gertrude Gruber, in der Pfarrchronik informiert: „Am 30. Mai 1922 hat sich ein Männergesangsverein mit 52 Mitgliedern konstituiert. Die haben sehr viele Schubertlieder und auch die Schubertmesse gesungen. Das Denkmal wurde dann 1928 anlässlich des 100. Todestages des Komponisten von den Mitgliedern des Chores errichtet.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.