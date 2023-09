46.700 Badegäste im Thermalbad Bad Fischau-Brunn

Das Thermalbad Bad Fischau-Brunn ist rehabilitiert. Nachdem in den Jahren davor die Thermalquellen weniger bis kaum Wasser ausschütteten, konnte im Vorjahr das Damenbecken gar nicht mehr und das Herrenbecken nicht mehr vollständig befüllt werden. Das hat sich nach der Schneeschmelze heuer im Frühjahr und den ausgiebigen Regenfällen wieder stark gebessert. Beide Becken konnten vollständig befüllt werden, sogar der Wasserfall sprudelt wieder vor sich hin. Das und der teilweise extrem heiße Sommer brachten dem Bad zahlreiche Badegäste ein. ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch freut es, dass die Badesaison gut ausgefallen ist. „Besucher- und Einnahmenmäßig kann man die Badesaison 2023 als durchschnittlich bezeichnen, was nach den Corona-Saisonen sehr gut tut.“ Im Vergleich zu 2022 mit insgesamt 39.500 liegt die heurige Saison mit bisher 46.700 Badegästen weit darüber. „Die meisten Besucher verzeichnen wir natürlich an Wochenenden, an denen bereits die Tage davor von einem Badewochenende in den Medien berichtet wird. Dann stoßen wir allerdings an die Kapazitätsgrenzen“, so Knobloch.

Bei Schlechtwetter wie Anfang August nütze aber auch die beste Werbung nichts, dann würden nur die unerschrockenen Saisonkartenbesitzer zum Durchschwimmen ins Bad kommen. Am 1. Oktober endet die Badesaison. Bis dahin könnte sich also die Besucherzahl noch vergrößern.

Neben dem durchgehend 18 Grad kühlen Nass sind auch mehrere Events Anziehungspunkt für Besucher im Thermalbad. Die wohl größte Veranstaltungsreihe sind dabei die „Blue Mondays“. Diese waren auch heuer wieder sehr erfolgreich. Mit insgesamt 4.000 Besuchern sind die Zahlen wieder auf demselben Niveau wie vor Corona. Der stärkste Abend war „WIR4 mit Wolfgang Ambros“. „Die Blue Mondays wird es sicherlich nächstes Jahr wieder geben, vielleicht mit Besucherbegrenzung, jedenfalls mit klar definierten Sektoren“, sagt Knobloch.

2024 wird Knobloch, der mit Ende Oktober als Bürgermeister zurücktritt, die „Blue Mondays“ erstmals nicht mehr planen.