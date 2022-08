Schwer verletzt: 11-Jährige stürzte 15 Meter in die Tiefe

Werbung

Eine 11-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten unternahm am Sonntag gemeinsam mit Angehörigen eine Wandertour auf den Hausstein. Beim Abstieg lief die 11-Jährige der Gruppe voraus und dürfte dabei nicht dem markierten Weg, sondern irrtümlich einer Wildfährte gefolgt sein. In der Folge dürfte sie ausgerutscht und mit den Füßen voran über eine steile Felswand ca. 15 Meter in den Myrabach gestürzt sein. Sie erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Zeuge bemerkte die Verunfallte, setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Die 11-Jährige wurde nach notärztlicher Versorgung mittels Taubergung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 von der Unfallstelle ausgeflogen und das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.