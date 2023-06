Ehemaliges Comics-Museum in Wr. Neustadt: Neues Leben für alte Gemäuer

Es gibt schönere Plätze in Wiener Neustadt. Das Areal rund um das ehemalige Comics-Museum bzw. Nachtlokal „Beverly Hills“ in der Stadionstraße neben dem Kinocenter ist oft vermüllt, dazu wurde das Gebäude in letzter Zeit oft von Vandalen heimgesucht, die Feuerwehr musste sogar zu einem Brand ausrücken.

Damit ist jetzt Schluss. Wie Eigentümer Christian Blazek im Gespräch mit der NÖN bestätigt, wird der Gebäudekomplex einer Verjüngungskur unterzogen. Betroffen davon ist nicht nur das Hauptgebäude sondern auch die Handelsflächen daneben. Derzeit läuft die Entkernung des ehemaligen Comics-Museums, „es ist ein schöner Backsteinbauch, die Grundstruktur soll erhalten bleiben“, erklärt Blazek.

Bis Ende des Jahres soll die Entkernung abgeschlossen sein, auch die Verkaufshallen nebenan - dort sind etwa noch ein türkischer Supermarkt und ein Erotikshop untergebracht - werden renoviert. „Wir wollen damit den Teil der Stadionstraße attraktivieren“, unterstreicht der Geschäftsmann.

Grundsätzlich soll das Hauptaugenmerk wieder auf den Handel gelegt werden, was im oberen Bereich des ehemaligen Comics-Museums passiert, ist noch offen. Möglich wären Büros, aber auch Studenten-Appartments, „das wird er Markt ergeben“, sagt Christian Blazek.

Veränderungen könnte es auch vor den Gebäuden geben. Christian Blazek: „Wir werden schauen, ob wir in Zukunft wirklich so viele Parkplätze brauchen - vielleicht wird alles ein bisschen grüner.“