HTL Wr. Neustadt ist Europameister

Bei der 10. Robotik-Europameisterschaft, die von 25. bis 29. April in Bratislava am Zentrum für wissenschaftliche und technische Information ausgetragen wurde, konnten acht Teams der HTL an die Erfolge anschließen und nach drei Jahren Pause den EM-Titel für bodenbezogene Roboter und Drohnen gewinnen!

Die Aufgabe im Bewerb Botball bestand darin, autonome Roboter so zu programmieren, dass sie Menschen helfen neue Impfstoffe selbstständig herzustellen und weltweit den Versand kontaminationsfrei sicherstellen zu können.

Das Team „qbit“ mit den Schülern Marcel Dinhof, Lukas Leskovar, Manuel Kempf, Antonia Oberhauser, Niklas Wieser und Florian Zachs errang dabei in den Bewerben „Seeding“ den ersten und in „Double Elimination“ den zweiten Rang und wurde mit dem Sonderpreis im Bereich „Best Paper“ ausgezeichnet. Damit belegten die Schüler in der Gesamtwertung den 1. Platz, denkbar knapp vor dem Team „Adamant und Ambition“, ebenfalls beide von der HTL Wiener Neustadt. Auch Team „Aquila“ mit den Schülern Chris Bleier, Berfin Karayel, Larissa Kornthaler, Timo Schön und Georg Zadrazil gelang es zum ersten Mal im Drohnenbewerb den Europameistertitel zu holen, dicht gefolgt von den Teams „FlightException“ und „SystemUnderload“. In der diesjährigen Aufgabe mussten die Teams eine Such- und Rettungsaktion durchführen und durch eine Gebirgslandschaft navigieren. Diejenigen Teams, die die Opfer nicht nur finden, sondern auch sicher wieder zur Basisstation bringen konnten, erhielten die meisten Punkte.

Mentor Michael Stifter

Im Juniorenbewerb der Pria Open gab es ebenfalls einen 1. Platz vom Team „Anubis“ mit den Schülern Fabian Böhler, Christoph Fellner, Verena Griesmayer, Simon Groiss und Sebastian Kawicher vor Team „Semikolon“.

„Dank unseren hervorragenden Schülern erreichen wir immer wieder Spitzenplätze“, sagt Mentor Michael Stifter, der an der HTL den Freigegenstand Robotik an der Informatikabteilung der HTL unterrichtet. „Was mich persönlich sehr freut ist, dass trotz der schwierigen Bedingungen in den letzten beiden Jahren so viele Teams an der EM teilgenommen und ausgezeichnete Leistungen erbracht haben“, so Stifter weiter.

Das Ziel für dieses Jahr ist die erfolgreiche Teilnahme an der WM in den USA.

