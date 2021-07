Paukenschlag in der Festival-Szene: Das "Frequency", es hätte im August in St. Pölten stattgefunden, wurde jetzt abgesagt. : Trotz ausgeklügelter Konzepte sind wir nach intensiven Gesprächen mit dem Veranstalter aufgrund der aktuellen Ereignisse zum Schluss gekommen, dass wir das Risiko nicht eingehen“, so St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler.

Doch kein Festival Frequency 2021 in St. Pölten abgesagt

Stattfinden soll hingegen nach wie vor das "Nova Rock Encore" im Wiener Neustädter Stadion Mitte September, bei dem rund 26.00 Besucher erwartet werden. Dazu ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Trotz der Absage des mehrtägigen Frequency Festivals im August in St. Pölten, halten wir, die Stadt Wiener Neustadt zusammen mit dem Veranstalter, am eintägigen Festival Nova Rock Encore am 11. September im Stadion Wiener Neustadt, unter Einhaltung der geltenden COVID-19 Richtlinien, fest.

Zumal es sich hier nur um einen Tag, ohne Campen sowie um eine deutlich geringere Kapazität handelt. Deshalb steht zum aktuellen Zeitpunkt keine Absage zur Diskussion.

Das Nova Rock Encore Festival ist einer der wichtigsten Fixpunkte im Veranstaltungskalender 2021 und auch ich persönlich freue mich schon sehr darauf.“