Ohne Rauch geht‘s auch: Das hat erst vor wenigen Wochen das Restaurant Einhorn bewiesen, jetzt zieht das „Weiße Rössel“ am Hauptplatz nach. Mit dem Jahreswechsel sind die vier Rauchertische im Gasthaus Geschichte. „Wir wollen mehr auf Familien setzen, außerdem ist das der Lauf der Zeit, man kann es nicht aufhalten“, sagt Wirt Roland Leibetseder im NÖN-Gespräch. Die Stammgäste seien bereits informiert, „natürlich gibt es ein paar, die nicht zufrieden sind, aber der Großteil nimmt es positiv auf“, so Leibetseder.

Hand in Hand mit der Verbannung der Glimmstängel gehen neue Öffnungszeiten einher. So wird ab sofort an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 15 Uhr geöffnet, „natürlich hoffen wir da auch auf Gäste der Landesausstellung“, meint der Wirt. Die wirft übrigens schon ihre positiven Schatten voraus: Allein für April und Mai habe man bereits rund 300 Reservierungen, „sogar Gäste aus Italien haben sich angesagt“, sagt Roland Leibetseder. Wobei er weiß: „Wir müssen uns gut verkaufen. Einigen Gäste wird die Stadt sicher gefallen und sie werden wieder kommen – da sollen sie natürlich auch zu uns.“

Geöffnet wird in Zukunft auch am Samstagabend bis 22 Uhr, „damit wollen wir vor allem junge Leute ansprechen“. Die ausgeweiteten Öffnungszeiten ziehen übrigens mehr Personal mit sich, ein zusätzlicher Koch wurde aufgenommen – eine schwere Geburt. „Sechs Monate haben wir gesucht, bis wir fündig geworden sind“, sagt Leibetseder, „die meisten wollen lieber gleich Manager sein und nicht selbst in der Küche stehen.“

Detail am Rande: Wirt Roland Leibetseder ist selbst Raucher: „Ich rauch‘ aber eigentlich nur in der Arbeit – vielleicht wird das ja mit dem Rauchverbot auch weniger.“