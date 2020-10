Bei einem Motorradunfall im alpinen Gelände ist am Montagnachmittag ein 28-jähriger Oberösterreicher ums Leben gekommen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war der Mann aus dem Bezirk Rohrbach von einer Trainingsstrecke geraten und gestürzt. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Einsatzkräfte der Bergrettung Reichenau bargen die Leiche.

Laut Polizei hatte der Oberösterreicher an einer Motorrad-Offroad-Veranstaltung teilgenommen. Er dürfte auf der abgesperrten Trainingsstrecke mit seiner Enduro die vorgegebene Fahrtrichtung verlassen haben. In der Folge kam der 28-Jährige in einer Bergauffahrt rechts von der Strecke ab und zu Sturz. Ein nachfolgender Teilnehmer fand das Opfer.