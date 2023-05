Kinderhilfe baut Haus für kranke Kinder in Neustädter Gesundheitswelt

Um gesund zu werden, brauchen chronisch und akut schwer kranke Kinder die Nähe ihrer Familien: Während der schwierigen Zeit der Behandlung finden Familien einen Platz in einem der vier Ronald McDonald Kinderhilfe Häuser in Österreich und können so ganz für ihre Kinder da sein. Ab Herbst 2023 stehen insgesamt 69 Appartements als „Zuhause auf Zeit“ in direkter Umgebung von Spezial- und Kinderkliniken in Wien, Graz, Salzburg und Wiener Neustadt zur Verfügung.