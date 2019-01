In über 15 Jahren hat er sich als Kommunikationsdrehscheibe im Präklinischen-Bereich zu einem nationalen und internationalen Vorzeigebeispiel entwickelt“, so ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger in seiner Funktion als NÖGUS-Vorsitzender.

Landtagsabgeordneter Franz Rennhofer bedankt sich bei allen Einsatzorganisationen für ihren unermüdlichen Einsatz im Bezirk Wiener Neustadt. Denn die mehrheitlich freiwilligen Helfer setzen bei Einsätzen oftmals ihr eigenes Leben aufs Spiel.

zVg

„Im Bezirk Wiener Neustadt kam es im Jahr 2018 zu 18.212 Notrufen, das waren im Vergleich zu 2017 um 1.637 Anrufe mehr. Aus den 18.212 Anrufen resultierten 16.940 Notfalleinsätze, wovon 3.288 mit einem Notarztteam am Boden und davon 136 mit dem Notarzthubschrauber durchgeführt wurden. 83.801 Krankentransporte konnten 2018 im Bezirk Wiener Neustadt gezählt werden“, zogen unsere Landtagsabgeordneten Schneeberger, Rennhofer und Dinhobl Bilanz.

„2018 wurde auch die Notruf-App 13.000 Mal auf Smartphones heruntergeladen. 230 Mal wurden auf diese Weise sofort notwendige Daten direkt übermittelt. Im Sinne des grenzüberschreitenden Rettungswesens gelangt die App auch in Tschechien und der Slowakei zum Einsatz“, so Eichtinger.