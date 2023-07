Hausgeburt in Markt Piesting: Kleine Johanna hatte es eilig

Unerwartet zu Geburtshelfern wurde ein Sanintäterteam der Rot Kreuz Bezirksstelle Sollenau-Felixdorf in der Vorwoche. Denn die kleine Johanna wollte am Mittwoch nicht warten und erblickte zu Hause in Markt Piesting das Licht der Welt. Mit Unterstützung der drei Sanitäter, einem First Responder der Gemeinde Markt Piesting und einem Notarztteam der Rot Kreuz Stelle Wiener Neustadt ging die Geburt zu Hause über die Bühne.

Mütter und Kind wurden anschließend erstversorgt und zur weiteren Betreuung ins Krankenhaus gebracht. Noch am selben Tag konnten gab es einen Besuch der Sanitäter im Krankenhaus bei Mama und Baby inklusive Geschenk. „Wir wünschen der glücklichen Familie viel Gesundheit und Freude. Mögen sie viele wundervolle Momente erleben, die das Leben bereichern und ihr das Familienglück perfekt machen“, heißt es seitens der Rot Kreuz Bezirksstelle Sollenau-Felixdorf.