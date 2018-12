Im Zuge der Bezirksstellenversammlung im Gasthaus Pürrer in Kirchschlag die Wahl der neuen Bezirksstellenleitung über die Bühne. Der bereits seit einigen Wochen interimistisch tätige Bezirksstellenleiter Josef „Pepi“ Freiler konnte dazu als Ehrengäste einige Bürgermeister bzw. deren Stellvertreter der umliegenden Gemeinden, sowie Landtagsabgeordneten Franz Rennhofer und Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Wiener Neustadt Stefan Koppensteiner begrüßen.

Bei der durchgeführten Wahl wurde der Wahlvorschlag angenommen und Josef Freiler, Bürgermeister der Stadtgemeinde Kirchschlag, einstimmig zum neuen Leiter der Bezirksstelle Kirchschlag gewählt. Der frischgebackene Bezirksstellenleiter nahm die Wahl dankend an: "Ich danke Euch für das Vertrauen. Ihr alle habt in den letzten Jahren hervorragende Arbeit für das Rote Kreuz Kirchschlag geleistet. Ich werde versuchen daran anzuknüpfen, um unsere Organisation gemeinsam mit Euch weiterzuentwickeln!"

| Rotes Kreuz, Bezirksstelle Kirchschlag

Auch der zur Wahl stehende Bezirksstellenleiter Stellvertreter, Bürgermeister Manfred Grundtner (Hollenthon), wurde mit größter Mehrheit bestätigt, welcher somit an der Seite von Bernhard Leitner als solcher fungiert.

Im Anschluss fand die offizielle Verabschiedung des langjährigen Bezirksstellenleiters Robert Prossegger statt. Dieser bedankte sich einerseits bei allen Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit und andererseits bei der neu gewählten Bezirksstellenleitung für die Bereitschaft, Verantwortung für diese schwierige Aufgabe in nicht unerheblichem Ausmaß für die Zukunft zu übernehmen.

Weitere Tagesordnungspunkte waren die Berichte der Organisationsleiterin Gerlinde Pernsteiner, der Sachbearbeiter, des Kassiers und der Rechnungsprüfer.

Anschließend wurden verschiedene Ehrungen und Auszeichnungen an einige Mitarbeiter überreicht:

Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Bernhard Leitner wurde von Stefan Koppensteiner in seiner Funktion als Viertelsvertreter-Stv. mit der Goldenen Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Landtagsabgeordneter Franz Rennhofer übergab im Auftrag der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als Dank des Landes Niederösterreich für über 25-jährige Tätigkeit im Rettungswesen und in Würdigung der in dieser Zeit erworbenen Verdienste das Ehrenzeichen an Josef Buchner, Maria Buchner, Franz Grundner, Alois Heissenberger, Helene Heissenberger, Robert Prossegger, Christian Schabauer, Carola Schrammel und Maria Wödl.

Ehem. Bezirksstellen Kommandant und Rot Kreuz Urgestein Karl Zodl erhielt das Ehrenzeichen für seine 40 jährige Tätigkeit im Rettungsdienst.

Ebenfalls geehrt wurden Ortsstellenleiter Siegfried Zodl und Florian Lintner mit der Fahrtenspange in Bronze für 1000 Ausfahrten, sowie Kassier Stv. Karl Gebhart mit dem Dienstjahresabzeichen in Silber für 15-jährige Arbeit.