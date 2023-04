Ein Regisseur und ein Rockstar - Lesung in Wiener Neustadt

Die lange Freundschaft zum Queen-Frontman Freddie Mercury hat Austro-Regisseur Rudi Dolezal zu seinem ersten Buch „My Friend Freddie“ inspiriert. Am 13. April kommt er zum Auftakt seiner Lesetournee in die Bibliothek im Zentrum und verspricht im Anschluss an die Lesung „wirklich alle Besucherfragen“ über den Ausnahmekünstler zu beantworten.

„Ich habe etwa 25 Jahre lang überlegt, ob ich ein Buch über Freddie schreiben soll und vor allem auch, welche Erlebnisse so privat sind, dass die niemand etwas angehen“, so Kult-Regisseur Rudi Dolezal, der für seinen Film „Freddie Mercury – The Untold Story“ bei den Grammys ausgezeichnet wurde. Seine Freundschaft zu Mercury ist legendär und aus seiner Zusammenarbeit mit Queen entstanden 32 Musikvideos.

Geschrieben hat Dolezal das Buch großteils in seiner zweiten Heimat, in Miami. „Ich fuhr mit etwa zwölf Kapiteln hin und kam mit 33 heim.“ Rund 80 Prozent des Buchinhaltes über Mercury waren vorher nicht bekannt und schlussendlich wurde es „eine sehr persönliche Darstellung eines außergewöhnlichen Menschen“.

„Fürs Buchschreiben brauch ich nur meinen Kopf“

Beim Schreiben habe er gemerkt, wie viel Freude ihm diese Arbeit macht. „Mein Beruf ist mit sehr viel Technik und Organisation verbunden, auch weil ich immer alles perfekt haben will. Fürs Buchschreiben brauch ich nur meinen Kopf.“ Das Schreiben habe auch bewirkt, dass er sich zum ersten Mal wirklich mit dem Tod seines engen Freundes Freddie auseinandersetzen musste, „bis dahin hatte ich das verdrängt“. Dafür ist das heurige Jahr ganz dem Freund und dem Buchprojekt gewidmet.

Robert Mech und Marion Götz von der Bibliothek im Zentrum mit Rudi Dolezal bei der Besichtigung. Foto: NÖN, Brigitte Steinbock

Nach der Vorpremiere in Wien ist der Auftritt in Wiener Neustadt der Start für die Lesetournee, für die derzeit Anfragen aus der ganzen Welt eintrudeln. Wer einen „gewöhnlichen“ Literaturabend erwartet, liegt falsch, denn „ich finde normale Lesungen fad“. Deshalb ist der Auftritt auch als Unterhaltungsabend mit kurzen Texten und Videos, die mit den Texten zusammenhängen, konzipiert. Am Programm stehen unveröffentlichte Interviews und neu bearbeitete Musikvideos. Nach der Lesung, die ja eigentlich keine sein soll, steht Dolezal dann für Fragen über Mercury zur Verfügung. Die Lesung am Donnerstag (13. April) beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

