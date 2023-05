Johann Grund legt Bürgermeisteramt in Matzendorf-Hölles zurück

Knalleffekt in der Gemeinde Matzendorf-Hölles: ÖVP-Bürgermeister Johann Grund zieht sich mit Ende Juni aus der Politik zurück. Seit 16 Jahren als Ortschef tätig, hat sich der bald 70-Jährige nun dazu entschlossen in Pension zu gehen. „Es ist nicht nur das Alter“, sagt er im NÖN-Gespräch, „ich habe das jetzt lange genug gemacht, das Amt gehört wieder an Jüngere übergeben.“ Er habe bereits beim Antritt der letzten Amtsperiode gesagt, dass er diese nicht zu Ende machen werde. Nun sei es so weit. Als Nachfolger und damit neuer Bürgermeister wird Franz Stiegler von der VP Matzendorf-Hölles genannt. Dieser soll bei der Gemeinderatssitzung am 3. Juli gewählt und angelobt werden. „Ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute und viel Erfolg“, so Grund.

Seine politischen Anfänge sind 1988 als Gemeinderat zu finden. Grund fungierte als Vizebürgermeister von 1990 bis 2007, bis er schließlich zum Ortschef gewählt worden ist. „Ich habe Erfolge, aber auch Probleme erlebt“, sagt dieser ganz gelassen. Am Herzen gelegen seien ihm aber immer die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger. Aber auch die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeindeamt, Opposition, Kindergarten, Volksschule, Vereinen und Verbänden war ihm sehr wichtig. Dafür wolle er sich herzlich bedanken. „Ich habe das Bürgermeisteramt sehr gerne gemacht und mit dem Volk gerne Kontakt gehabt. Es war schön etwas in der Gemeinde bewegen und Matzendorf-Hölles in eine lebenswerte und liebenswerte Gemeinde gestalten zu können“, betont Grund. Vieles sei aber nur durch eine gute Zusammenarbeit gelungen.

Zahlreiche Projekte in der Amtszeit umgesetzt

Gelungene Projekte waren unter anderem die Eröffnung des Fußballjugendzentrums 2008, die Ansiedlung der Billa-Filiale als Nahversorger 2013, der Bau des Gemeindezentrums 2017, eine Digitalisierung der Volksschule mit Smartboards und Laptops, die Sanierung des Tiefbehälters Hölles als zusätzlichen Wasserspeicher 2020 oder die vollständige Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 2022.

Ein schwieriges Unterfangen war es für den Ortschef allerdings einen neuen Allgemeinmediziner für die Gemeinde zu bekommen. Erst nach einiger Zeit konnte Brigitta Gisperg 2019 gewonnen werden. „Was mir sehr leidtut, ist, dass es mir nicht gelungen ist den Hochwasserschutz umzusetzen“, sagt noch Ortschef Grund. Dieser befinde sich jetzt erst in den letzten Schritten vor der Umsetzung.

Langweilig wird Grund nach seiner Zeit als Bürgermeister aber nicht werden. Als begeisterter Fußballer, er hat früher selbst gespielt, begleitet er seinen Enkelsohn regelmäßig auf Fußballspiele und feuert diesen ordentlich an. Nebenbei hilft er mit, wenn das Heurigenlokal seiner Schwiegertochter ausgesteckt hat. Auch seine kleine Enkeltochter fordert ihn. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, so Grund. „Aber ich übergebe eine Gemeinde, die auf guten Füßen steht.“

