Grüne gründen neue Ortsgruppe in Wöllersdorf-Steinabrückl

7,6 Prozent der Stimmen erreichten die Grünen bei der Nationalratswahl 2019 in der Gemeinde, bei der Landtagswahl 2023 waren es 5,4 Prozent.

Dieses Wähler-Potenzial möchten die Grünen nun auch bei der nächsten Gemeinderatswahl (planmäßig 2025) in Mandate umwandeln – mit einer eigenen Ortsgruppe, die seit dem Sommer gegründet und aktiv ist.

„Begonnen hat es damit, dass unsere Gründungsmitglieder Themen gesehen haben, mit denen sie nicht zufrieden waren: Etwa Flächenversiegelung oder unbewusstes Umgehen mit alten Bäumen“, sagt Martin Prikril im Gespräch mit der NÖN: „Irgendwann haben wir beschlossen, wir werden aktiv und haben mit den Grünen Kontakt aufgenommen.“

Zur Entstehungsgeschichte, die „klassisch grün“ ist, passen auch die Themen, auf die man einen Fokus setzen will: „Beim Hochwasserschutz in Wöllersdorf, der absolut notwendig ist, wollen wir uns aktiv einbringen, damit man rundherum auf die vorhandenen Ressourcen schaut. Oft ist es eine Frage der Achtsamkeit“, so Prikril. Dies gelte auch für Flächenversiegelungen: „Es gibt mittlerweile viele Alternativen zum puren Asphalt, mit denen man ein bissl Grün erhalten kann.“

Zu den sechs Gründungsmitgliedern sind schon einige weitere Unterstützer hinzugekommen. Abgesehen von Bettina Prikril, die Erfahrung von einer Bürgerliste mitbringt, und Lena Marie Röth, die im Burgenland bei den Grünen engagiert war, „sind wir alle politisch Frischg'fangte“, meint Martin Prikril. Einen Spitzenkandidaten bzw. eine Spitzenkandidatin für die erste Wahl der neuen Ortsgruppe gibt es noch nicht.