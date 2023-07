Polizei-Urgestein Harald Windbichler ging in Pension

Zum Termin mit der NÖN ist Harald Windbichler schon im „Pensionsmodus“: Hawaii-Hemd statt Uniform, seit Anfang Juli ist er im Ruhestand. „Mir fehlen zwar die Kollegen, aber sonst ist es eigentlich auszuhalten“, scherzt er. Begonnen hat alles 1984 mit einem Dienst in Baden, dann Traiskirchen, ehe es wieder nach Baden ging wo er bis 2004 sogar Dienstführer wurde. Dann ging es nach Pernitz wo er bis 2012 Kommandant-Stellvertreter war, ab dann bis jetzt Kommandant. „Unter anderem konnten wir einen Trafikraub in Pernitz aufklären, es war eine schöne Zeit“, erinnert sich der 62-jährige Wiener Neustädter zurück.

In seinem Ruhestand gilt es jetzt drei Enkerl zu bespaßen, „ein bisschen reisen will ich auch“. Eines darf für den ehemaligen Landesmeister und Staatsmeister-Vize im Schwimmen (Schmetterling) nicht fehlen: „Ich geh' noch immer jeden freien Tag schwimmen!“ Dienststellenleiter in Pernitz ist jetzt übrigens Roland Schramböck.