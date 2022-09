Wiener Neustädter Optiker: Ein „Sir“ geht in Pension

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Immer freundlich, enormes Fachwissen, ein echter „Sir“: Die Kunden wussten Optiker Erich Riedl zu schätzen. Umso trauriger sind sie über die Pension ihres Augenfachmannes. Nach 17 Jahren schloss Erich Riedl seinen Standort in der Fußgängerzone Neunkirchner Straße, zuvor war er viele Jahre für „Optik Klikovitz“ tätig, ehe er sich selbstständig machte. Einen Nachfolger konnte er nicht finden, „obwohl ich lange gesucht habe“, wie er im Gespräch mit der NÖN sagt.

Arbeit als guter Optiker gäbe es genug, aber niemanden, der sie – vor allem selbstständig – machen wolle, so der langjährige Innenstadt-Unternehmer. In den Ruhestand verabschiedet er sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Es war viel Arbeit, manchmal auch in der Nacht. Aber ich gehe auch mit ein bisschen Wehmut“, sagt er, während er sein Geschäft ausräumt. Immerhin hat er jetzt mehr Zeit für zeitintensive Hobbys, wie das Reisen, gerne auch mit dem Wohnmobil, auch dem Thema Naturfotografie will er sich in Zukunft widmen.

„Ich danke meinen Kunden für die jahrelange Treue“, so Erich Riedl zum Abschied.

