Innovation aus Weikersdorf: Bio-Getreide aus Automaten

Kontaktloses Einkaufen erfreut sich seit Pandemiebeginn immer größer werdender Beliebtheit. Das wissen auch Christian und Sonja Zenz, die den Familienbetrieb „Steinfelder Biohof“ in vierter Generation übernommen haben und erfolgreich führen. Vor genau einem Jahr haben sie mit der Eröffnung ihres Hofladens auch einen Getreide-Automaten aufgestellt. Somit sind die Kunden 24 Stunden mit einer breiten Auswahl an hochwertigen Bio-Produkten versorgt. „Die Nachfrage nach regionalen Bio-Produkten steigt und durch Corona erhöht sich der Bedarf an kontaktlosem Einkaufen“, sagt Sonja Zenz.

Die Idee dazu kam von Sonjas Vater, der von einem Eier-Automat in Dreistetten erzählte. „Die Nachfrage nach Eiern ist dort so groß, dass man mit dem Auffüllen kaum nachkommt“, so Sonja. „Wir wussten nicht, ob das bei Getreide auch so sein würde, dennoch haben wir den Sprung gewagt“, führt Christian die Erklärungen fort. Also wurde ein Hersteller gesucht, der einen speziellen Automaten für Getreide liefern kann. In Villach bei der Firma Pebumatic wurde die Familie fündig. Das Gerät wurde dann in einem extra umgebauten Raum mit Zugang von der Straße aufgestellt.

Der 24-Stunden-Automat wird von den Kunden gut angenommen, auch in der Nacht. Täglich überprüft Familie Zenz das Gerät und füllt bei Bedarf auf. Besonders beliebt sind Dinkelvollkornmehl, Nackthaferflocken, Dinkel, Hirse oder Tellerlinsen. Die Liebe zum Getreide spürt man auch im Hofladen. Dort kann man zusätzlich jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr die unterschiedlichsten Getreidesorten kaufen. Infos unter: www.steinfelder-biohof.at

