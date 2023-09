Erster Bauabschnitt in Theresienfelds Eggendorferstraße bald fertig

Die Umbauarbeiten in der Eggendorferstraße sind bereits voll im Gange, Baubeginn war der 19. Juni. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes steht damit unmittelbar vor seinem Ende. Geplant sind insgesamt drei Bauabschnitte für die Neugestaltung der Eggendorferstraße vom Kindergarten bis zum Hauptplatz. Weitere Abschnitte sollen in den nächsten Jahren erfolgen.

Die Neugestaltung vom Kindergarten bis zur Gerlgasse soll bis Mitte September erfolgen. Es wurden in diesem Bereich bereits die Gehwege verbreitert und die Fahrbahnbreite reduziert. Das ist gerade für den Weg zum Kindergarten wichtig. „Mit dem breiten Gehweg ist genügend Platz für Eltern mit Kinderwagen oder Kinder mit Rollern“, sagt SPÖ-Bürgermeisterin Ingrid Klauninger dazu. Als Grund für die Totalsanierung stehe an erster Stelle die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und an zweiter Stelle nennt Klauniger eine Geschwindigkeits- und Verkehrsreduzierung.

Was jetzt noch fehlt sind die Asphaltierungsarbeiten und die Begrünung der Straße mit Bäumen. Die Straßenlaternen werden außerdem alle auf eine LED-Beleuchtung umgestellt.

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt belaufen sich nach ersten Schätzungen auf 620.000 Euro.