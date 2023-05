Muse-Konzert im Neustädter Stadion: Alle Infos zu Anreise & Verkehr

Seit ihrer Gründung im Jahr 1994 haben Muse neun Studioalben veröffentlicht und weltweit über 30 Millionen Einheiten verkauft. Ihr neuestes Album „Will of the People“ landete in mehreren Ländern auf Platz 1, darunter Großbritannien, Frankreich, Finnland, Italien und der Schweiz. Am Samstag spielen die Rocker aus Großbritannien im Wiener Neustädter Stadion.

Die Aqua Nova bleibt den ganzen Tag geschlossen - das betrifft auch die Massage und den Friseur.

Die Verkehrsbetriebe richten einen Shuttledienst ein. Die Busse fahren direkt vom Hauptbahnhof zur Haltestelle Lise Meitner-Straße (Firma „Salesianer“). Von 12 bis 14.30 Uhr fahren die Busse im 30-Minuten-Takt, ab 14.30 Uhr alle 15 Minuten bzw. sobald der Bus voll ist. Rückfahrt: Ab 22 Uhr alle 10 Minuten. Zusätzlich fahren untertags die Linien 4, 6, und 7 bis zur Lise Meitner-Straße.

Für alle Konzertbesucher, die mit dem Auto kommen, gibt es ein Verkehrskonzept:



o Die Zufahrt von der A2 erfolgt über die Abfahrt Wiener Neustadt-Nord/Wöllersdorf und die Nordspange. Hier sind auch die Zufahrten aus dem Norden über die B17 vorgesehen.

o Die Zufahrt aus der Stadtmitte erfolgt über die B17 und in weiterer Folge Samuel Morse- und Marie Curie-Straße.

o Von der A2-Abfahrt Wiener Neustadt-West kommen die Gäste über die Puchberger Straße und den Zehner- bzw. Flugfeldgürtel.



Rund um das Stadion gibt es 14 große Parkplätze für rund 10.500 Autos.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.