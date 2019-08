Die Pfarrkirche „Hl. Jakobus der Ältere“ feierte im Jahr 2016 ihr 880-jähriges Bestehen. Im Jahr 1985 wurde die Kirche grundrenoviert. In den letzten Jahren wurden weitere Renovierungsarbeiten durchgeführt.

So wurde 2006 die Mauer um den Kirchenfriedhof neu errichtet, 2007 folgte eine vollkommene Erneuerung des Dachs und schließlich wurde 2016 der Glockenstuhl saniert. Nun hat nach langen Überlegungen der Pfarrgemeinderat und Vermögensverwaltungsrat beschlossen, dass eine Renovierung des Innenbereichs dringend notwendig ist.

Restaurierung dauert bis Mitte August

Überlegungen gab es dazu nach der stellvertretenden Pfarrgemeinderätin Maria Stampf seitens des Pfarrgemeinderates schon länger: „Mit dem Einbau einer neuen Kirchenheizung (Bankheizung) 2013 und der Erneuerung der Innenbeleuchtung – Umstieg auf LED Leuchtkörper – war schon der Gedanke vorhanden, dass der Innenbereich einen neuen Anstrich benötigt. Leider fehlten die finanziellen Mittel dazu.“

Dank Spenden und freiwilliger Helfer konnte zumindest die Sakristei, der Eingangsbereich und der Seitenaltar neu gestrichen werden. Der Gedanke, dass der gesamte Innenbereich einen Anstrich bekommen müsse, lebte, so Stampf weiter. „Leider kamen immer wieder unvorhersehbare Investitionen, wie Schäden an der Orgel, am Glockengeläute, der Uhr und eine kaputte Heizung im Pfarrhof dazwischen“, sagt Stampf.

Das Bauamt der Erzdiözese sei für das Vorhaben jedoch sehr gesprächsbereit gewesen, da eine Innenrenovierung schon 35 Jahre zurückläge. Die Kosten für die Renovierung belaufen sich auf 25.000 Euro und werden mit Unterstützung der Erzdiözese, des Denkmalamtes und der Pfarre getragen. Desweiteren hoffe man auf Spenden und einer Subvention seitens der Gemeinde. Die Restaurierung und Reinigungsarbeiten sollten Mitte August abgeschlossen sein.

„Dann sollte unsere Kirche im Glanz erstrahlen und für alle Kirchenbesucher ein wunderschöner Anblick sein“, freut sich Stampf. Die vorgesehenen Gottesdienste während der Renovierungsarbeiten werden in der Friedhofskirche gefeiert und auf der Infotafel und Gemeindehomepage bekannt gegeben.