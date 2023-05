Tipps aus dem Neustädter Landesklinikum zum Tag der Händehygiene

„Das Datum 5.5. steht symbolisch für die fünf Finger jeder Hand“, erklärt DGKP und Hygienefachkraft Antje Weinkum vom Hygieneteam im Landesklinikum Wiener Neustadt: „Die korrekt durchgeführte Händedesinfektion, dient sowohl dem Infektionsschutz am Patienten als auch dem Selbstschutz und ist nicht nur für medizinisches Personal wichtig. Auch im privaten Bereich ist es wichtig, auf Händehygiene zu achten.“

Für den privaten Alltag reicht meist regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit warmen Wasser unter Verwendung einer Seife und ausreichend Zeit (20-30 Sekunden), um die Verbreitung krankmachender Keime zu verringern und das Infektionsrisiko zu reduzieren. So hat jeder Mensch es selbst in der Hand, etwas gegen die Verbreitung von Krankheitserregern zu tun.

Im Gesundheitswesen ist die Händedesinfektion ein wichtiger Teil der Basishygiene im Klinikum und trägt wesentlich zur PatientInnensicherheit bei.



Die WHO hat fünf Momente definiert, in denen eine hygienische Händedesinfektion im Klinikalltag erforderlich ist:

• Vor PatientInnenkontakt

• Nach PatientInnenkontakt

• Nach Kontakt mit der unmittelbaren PatientInnenumgebung

• Vor aseptischen Tätigkeiten (Anm.: darunter versteht man Tätigkeiten die unter sterilen Bedingungen ablaufen müssen, z.B. ein Verbandwechsel)

• Nach Kontakt mit potentiell infektiösem Material.



Die Händedesinfektion soll in diesen Situationen unabhängig davon ausgeführt werden, ob nachfolgend Einmalhandschuhe angelegt werden oder nicht. Nach dem Ablegen der Handschuhe ist grundsätzlich ebenfalls eine Händedesinfektion erforderlich.

Die Wirksamkeit des Händedesinfektionsverfahrens ist von mehreren Faktoren abhängig: welches Desinfektionsmittel wird angewendet? Wird die Einreibetechnik korrekt durchgeführt? Und wird die Einwirkzeit eingehalten? Für den Präventionserfolg ist eine korrekt durchgeführte Händedesinfektion ausschlaggebend.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.