Stromausfall nach Trafobrand am Wiener Neustädter Flugfeld

Zu einem Stromausfall kam es am Dienstagabend am Wiener Neustädter Flugfeld. Wie EVN-Sprecher Stefan Zach gegenüber der NÖN Wiener Neustadt bestätigte, gab es im Bereich der HTL einen Kurzschluss bei einer Trafostation, die daraufhin zu brennen begann. Insgesamt kam es dann bei 14 Trafostationen zu Problemen, was zu einem größeren Stromausfall führte. "Wir konnten den größten Teil des betroffenen Gebiets durch umschalten auf andere Leitungen aber schnell wieder mit Strom versorgen", so Zach Auch Strom im Bereich der HTL konnte im Laufe des Abends wieder hergestellt werden.

